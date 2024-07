Kansas City, Mo. (ots/PRNewswire) -Lockton freut sich bekannt zu geben, dass Travis Leonard als Chief Financial Officer (CFO) in das Unternehmen eingetreten ist und damit die Nachfolge von Troy Cook antritt, der diese Funktion seit 2020 innehatte. Cook wird als Berater von Ron Lockton, Chairman und CEO, in die Rolle des Corporate Development wechseln.Leonard ist ein hoch angesehener und hochqualifizierter Finanzmanager mit Erfahrung auf den globalen Märkten. Er wird seine Tätigkeit als CFO von Lockton am 8. Juli 2024 aufnehmen und eng mit Cook zusammenarbeiten, um einen Übergang der Aufgaben und einen gründlichen Einarbeitungsprozess durchzuführen."Wir freuen uns, dass Travis dem globalen Führungsteam von Lockton beitritt", sagte Ron Lockton, Chairman und CEO. "Er bringt eine Fülle von Erfahrungen im Finanzbereich, eine globale Perspektive und große Energie mit, um das zukünftige Wachstum von Lockton zu unterstützen.Leonard hat in verschiedenen Industriesegmenten und globalen Märkten gearbeitet, wobei er sich in Führungspositionen im Finanzbereich hervorgetan und bedeutende Transformationsprojekte geleitet hat. Zuletzt war Leonard CFO von Hostess Brands, bis zu deren Verkauf an J.M. Smucker Co. im November 2023. Davor war Travis CFO des medizinischen Segments bei Cardinal Health und hatte Führungspositionen im Finanzbereich bei Kraft Foods, unter anderem in Brasilien, und Cargill inne, nachdem er seine Karriere bei Arthur Andersen als Finanz- und Wirtschaftsberater begonnen hatte.Travis wuchs im Großraum Kansas City auf und besuchte die University of Illinois-Urbana-Champaign, wo er seinen BS in Finanzwesen und anschließend seinen MBA an der Northwestern University - Kellogg School of Management erwarb.Cook bleibt im Vorstand von Lockton, Inc. und wird die Rolle des EVP of Corporate Development übernehmen und an Ron Lockton, Chairman und CEO, berichten. In dieser Funktion wird Troy aktiv bei der Übergabe von Aufgaben und dem Onboarding von Travis helfen, während er mit der Geschäftsführung bei globalen Entwicklungsmöglichkeiten zusammenarbeitet und eine beratende Rolle für den CEO spielt."Ich bin dankbar für Troys Engagement und Führungsqualitäten als CFO in einer für das Unternehmen sehr wichtigen Wachstumsphase", sagte Lockton. "Als Troy im Jahr 2020 von der Rolle des unabhängigen Vorstandsmitglieds zum CFO wechselte, war eine fünfjährige Amtszeit geplant. Er hat dazu beigetragen, Lockton für ein starkes, nachhaltiges Wachstum zu positionieren und wird durch diesen geplanten Übergang und die Führung in der Unternehmensentwicklung weiterhin einen positiven Einfluss auf Lockton haben.Lockton, Inc. freut sich, Travis Leonard im Team begrüßen zu dürfen, und ist gespannt auf die Beiträge, die er zum zukünftigen Wachstum und Erfolg des Unternehmens leisten wird.Über LocktonWas Lockton auszeichnet, ist auch das, was uns besser macht: Unabhängigkeit. Da Lockton in Privatbesitz ist, können sich die mehr als 11.700 Mitarbeiter, die in über 140 Ländern tätig sind, ausschließlich auf die Risiko-, Versicherungs- und Personalbedürfnisse ihrer Kunden konzentrieren. Mit seinem Fachwissen, das rund um den Globus reicht, liefert Lockton das tiefe Verständnis, das erforderlich ist, um bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lockton.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2453778/Travis_Leonard.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/travis-leonard-verstarkt-das-globale-fuhrungsteam-von-lockton-als-chief-financial-officer-302189128.htmlPressekontakt:Medienanfragen: Julie Gibson,jugibson@lockton.com,816-668-1143Original-Content von: Lockton, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058638/100921307