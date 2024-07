Wenig Bewegung in den Sommermonaten passt genauso wenig in 2024 wie die Börsenweisheit "Politische Börsen haben kurze Beine". In Zeiten der Unsicherheit zu Europas Zukunft, wie stetig wechselnden Zinserwartungen und Indizes auf Höchstständen, trotz wenig treibender Werte setzen Anleger wieder auf Risiko. Wie Sie Ihr Risiko einschätzen sollten und welche Produkt-Möglichkeiten es dazu gibt, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze, Morgan Stanley und Daniel Saurenz, Feingold Research.