Der Autokonzern Stellantis investiert weitere 55 Millionen US-Dollar in den kalifornischen E-Flugtaxi-Entwickler Archer Aviation. Damit hat Stellantis schon mehr als 200 Millionen Dollar in Archer gesteckt. Diese Investition erfolgt nach erreichten Meilensteinen bei Flugtests und baut auf den vorab angekündigten Käufen von 8,3 Millionen Archer-Aktien durch Stellantis am freien Markt im März dieses Jahres auf, wie Stellantis mitteilt. Dieses Aktienpaket ...

Den vollständigen Artikel lesen ...