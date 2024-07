Wie gestaltet sich die neue Handelswoche für den Dax? Ein erfolgreicher Start in eine ereignisreiche Handelswoche ist dem Index zumindest gelungen. In den kommenden Handelstagen werden zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten erwartet. Gleichzeitig wirft die Quartalsberichtssaison in den USA bereits ihre Schatten voraus. Der Dax präsentiert sich indes in robuster Verfassung. Der Abstand zur eminent wichtigen Unterstützung von 18.000 Punkten ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...