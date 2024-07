Der ungewöhnlich frühe Start in die diesjährige Hurrikan-Saison hat viele Anleger mit Fokus auf Versicherungs-Aktien verunsichert und die Kurse von Munich Re und Co belastet. Zum Wochenauftakt aber steht der Münchner Rückversicherer an der Spitze der DAX-Gewinner. Das könnte eine Erklärung für den Kursanstieg sein.

