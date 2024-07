Der DXY handelt nach dem vierten Abwärtstag in Folge unverändert. EUR/USD wird im Tagesverlauf schwächer gehandelt, während USD/JPY knapp unter 161 notiert, so die Analysten von BBH FX. Relative Stärke sollte den USD weiter unterstützen "DXY handelt nach dem vierten Abwärtstag in Folge unverändert bei 104,96. Der Euro (EUR) notiert gegenüber dem US-Dollar ...

