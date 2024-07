Berlin - Das Zahlungsunternehmen Unzer erweitert sein Angebot an Zahlungsmethoden um TWINT, die führende mobile Zahlungslösung in der Schweiz. Diese Integration ermöglicht es den Händlern von Unzer, TWINT nahtlos in ihren gesamten Online-Checkout-Prozess einzubinden und so das Einkaufserlebnis für die Kunden deutlich zu verbessern. «Wir freuen uns, TWINT zu unserem bereits umfangreichen Angebot an Zahlungsmethoden hinzuzufügen. Damit steht unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...