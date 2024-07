© Foto: Michael Nagle - picture alliance / Xinhua News Agency



Für die euphorischen Märkte könnte die Quartalsberichtssaison neues Futter liefern - oder aber für einen Realitätscheck bei Anlegern sorgen. Wie es jetzt weitergeht, erklärt Marktexperte Lars Wißler im Kommentar.Wie ich vorige Woche prognostiziert habe, kam reichlich Volatilität in den Markt. Die Mega Caps haben den amerikanischen Markt einmal mehr in die Höhe getrieben. Während sich gleich gewichtete Indizes nicht von der Stelle rühren, ist der Nasdaq abermals um über 3 Prozent gestiegen und das in einer verkürzten Woche. Der Grund waren schwache Arbeitsmarktdaten in den USA, die die Hoffnung auf eine erste Zinssenkung im September schürten. Das traf auf einen Dip in den Halbleitern und …