ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Telekom vor den am 8. August erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,60 Euro belassen. Das zweite Jahresviertel dürfte die Auswirkungen der schrittweisen Staffelung der Lohnkosten auf das operative Ergebniswachstum (Ebitda-Wachstum) in Deutschland zeigen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht trotz eines schwächer erwarteten Ebitda eine Fortsetzung der Neubewertung der T-Aktie. Die Fundamentaldaten seien intakt und die Aktie der Tochter T-Mobile US habe vor dem Hintergrund eines gesunden US-Mobilfunkmarktes erst kürzlich Rekordhöhen erklommen./ck/he



