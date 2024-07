NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Zu Beginn der Berichtssaison in Europa identifizierte Analyst Raj Jilka in einer am Montag vorliegenden Studie fünf Unternehmen, die mit ihren Zahlen positiv und zwei, die negativ überraschen könnten. ASML, Saint-Gobain, Sanofi und Schneider sollten ihm zufolge überzeugen. Beim Pharmakonzern erwartet er eine Anhebung der Jahresprognose. Zudem sollten positive Aussagen zu den Erwartungen für das nächste Jahr zu einer weiteren überdurchschnittlichen Kursentwicklung beitragen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 05:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 12:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578