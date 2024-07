Mehr als die Hälfte der verkauften Menge an Bio-Kirschtomaten entfällt auf den Typ Birnenkirschtomate (55 %), während lose runde Kirschtomaten 25 % und runde Rispenkirschtomaten 19 % ausmachen, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay In der Saison 2022/23 waren Tomaten weiterhin der unangefochtene Spitzenreiter in der andalusischen Bio-Produktion, mit einem Anteil von 34 % an dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...