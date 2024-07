Berlin (ots) -Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Michael Kellner (B'90/ Die Grünen), befürwortet weiterhin den Ausbau der Rostock-Pipeline für die PCK-Raffinerie in Schwedt.Es sei gut, dass Rohöl-Lieferungen aus Kasachstan kämen, sagte Kellner rbb24 Brandenburg aktuell. Aber dies sei auch immer mit einem Risiko verbunden.Kellner sagte: "Es ist gut, dass Rohöllieferungen aus Kasachstan kommen. Aber es gibt immer ein Risiko, weil es über russisches Territorium läuft. [...] Deswegen ist eine Erweiterung der Kapazität gut für die Versorgungssicherheit. Deswegen hat die Bundesregierung gesagt, wir legen da 400 Millionen Euro in den Topf. Und dieses Geld steht auch bei allen Haushaltsdiskussionen die wir hatten. Dieses Geld ist gesichert."Die Auslastung der PCK-Raffinerie in Schwedt liegt derzeit wieder bei mehr als 80 Prozent ihrer Maximalleistung. Das teilten die Geschäftsführung und Staatssekretär Kellner am Montag in Schwedt mit.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)rbb24 RechercheMasurenallee 8-1414057 BerlinTelefon: +49 30 97993 30350Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5818891