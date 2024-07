News von Trading-Treff.de DAX gibt erneut Gewinne ab und bleibt an 18450 verankert. Der Nasdaq zeigt weitere Rekorde auf. Neue Trading-Ideen am Dienstag den 09.07.2024 DAX-Muster wiederholt sich Manche Muster wiederholen sich am Markt, sodass der DAX auch am Montag gut einzuordnen war. Das Chartbild vom Freitag haben wir aus der Morgenanalyse vom 08.07.2024 noch gut in Erinnerung. Zunächst ein starker Run am Vormittag, dem die Ernüchterung am Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...