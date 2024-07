EQS-News: Andera Partners / Schlagwort(e): Finanzierung

Andera Partners führt gemeinsam mit einem Konsortium eine 63 Mio. € Serie A-Finanzierung für das Münchner Autoimmun-Biotechunternehmen SciRhom an



SciRhom wird die erweiterte und überzeichnete Serie A-Finanzierung nutzen, um sein führendes Entwicklungsprogramm zum klinischen Wirksamkeitsnachweis zu bringen und den therapeutischen Wert der patentierten iRhom2-Strategie auszuweiten

Die Finanzierung wird von einem hochkarätigen Investorenkonsortium angeführt, bestehend aus Andera Partners, Kurma Partners, Hadean Ventures, MIG Capital und Wellington Partners, mit Beteiligung des Neuinvestors Bayern Kapital und der Bestandsinvestoren, darunter High-Tech Gründerfonds und PhiFund Ventures

Paris, Frankreich und München, Deutschland - 9. Juli 2024 - Andera Partners, eine führende europäische Kapitalanlagegesellschaft, gab heute bekannt, zusammen mit einem Investorenkonsortium eine Serie A-Finanzierungsrunde in Höhe von 63 Millionen Euro (70 Millionen US-Dollar) für SciRhom anzuführen, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Vorreiter bei der Entwicklung therapeutischer, "first-in-class" Antikörper gegen iRhom2 ist. Dem Konsortium gehören neben Andera die weiteren Neuinvestoren Kurma Partners, Hadean Ventures, MIG Capital und Wellington Partners an. Weiterhin beteiligt sind der Neuinvestor Bayern Kapital sowie die Bestandsinvestoren, darunter High-Tech Gründerfonds (HTGF) und PhiFund Ventures. Durch das neue Kapital soll die innovative therapeutische Strategie des Unternehmens im Bereich der Autoimmun-erkrankungen vorangetrieben und ausgeweitet werden. Die erste klinische Studie mit SR-878, einem hochspezifischen monoklonalen Antikörper gegen das Zielmolekül iRhom2, wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 beginnen.

SciRhom wurde mit dem Ziel gegründet, eine neue Behandlungsstrategie für Autoimmunkrankheiten und andere potenzielle Indikationen zu etablieren, indem über iRhom2 selektiv an TACE/ADAM17, einem Hauptschalter für verschiedene, für Autoimmunkrankheiten relevante Signalwege, angesetzt wird. Das SciRhom-Team arbeitete eng mit den Mitgründern Prof. Carl Blobel und dem Hospital for Special Surgery (HSS) in New York, USA, zusammen, einem der weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren für Rheumatologie und muskuloskelettale Gesundheit. Prof. Blobel, Direktor des Programms für Arthritis und Gewebedegeneration am HSS, hat mit wegweisenden Forschungsergebnissen maßgeblich zum Verständnis beigetragen, wie iRhom2 die Aktivität von TACE/ADAM17 bei Entzündungen und Autoimmunerkrankungen kontrolliert. SciRhom hat seinen am weitesten fortgeschrittenen Entwicklungskandidaten SR-878 so konzipiert, dass er gleichzeitig mehrere entzündungs- und krankheitsfördernde Signalwege blockiert, darunter TNF-alpha, IL-6R und EGFR, während andere essenzielle Funktionen, die von TACE/ADAM17 abhängen, erhalten bleiben. Diese einzigartige Fähigkeit, mehrere Zytokine anzugreifen und potenziell die Immuntoleranz durch die Wiederherstellung der nützlichen TNFR2-Signalübertragung und der Expansion regulatorischer T-Zellen zu fördern, könnte bei Patienten mit einer Vielzahl von Autoimmunkrankheiten eine transformative Wirkung haben. Darüber hinaus wird erwartet, dass das selektive Targeting von iRhom2 ein günstiges Sicherheitsprofil aufweist.

"Seit seiner Gründung hat SciRhom fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse generiert und Methoden angewandt, um eine führende Position im Bereich der auf iRhom2 abzielenden Biopharmazeutika zu etablieren. Dazu gehören ein umfassendes IND/CTA-fähiges Daten- und CMC-Paket sowie ein starker Patentschutz. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den nächsten Schritt zu gehen und unsere innovative und potenziell bahnbrechende therapeutische Strategie bis zum klinischen Wirksamkeitsnachweis und darüber hinaus voranzutreiben, um Patienten zu erreichen, die bessere Autoimmunbehandlungen benötigen," kommentierte Dr. Jens Ruhe, Mitgründer, Managing Director und COO von SciRhom.

Auf der Grundlage positiver präklinischer Daten, die in vitro und in etablierten Tiermodellen für rheumatoide Arthritis (RA) und chronisch entzündliche Darmerkrankungen gewonnen wurden, hat SciRhom sein erstes Programm für die Erprobung in der klinischen Phase 1 vorbereitet. Die am 12. Juni 2024 bekannt gegebene erste CTA-Zulassung ebnet den Weg für den Beginn einer ersten klinischen Studie in Österreich in der zweiten Jahreshälfte 2024. Ziel der Studie ist es, die Sicherheit des Wirkstoffs bei gesunden Probanden zu untersuchen und in einem zweiten Teil erste Hinweise auf die klinische Wirksamkeit zu liefern.

Dr. Jan Poth, Managing Director und CEO von SciRhom, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir ein so hochkarätiges internationales Investorenkonsortium gewinnen konnten, und schätzen es sehr, dass unsere bestehenden Anteilseigner SciRhom in dieser entscheidenden Phase seiner Entwicklung unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen und bestehenden Partnern und Aufsichtsratsmitgliedern, um Patienten eine alternative therapeutische Option zu ermöglichen und den bislang ungedeckten medizinischen Bedarf an wesentlich wirksameren und sichereren Behandlungen für Autoimmunerkrankungen zu decken."

Im Zusammenhang mit dieser Beteiligung werden Dr. Olivier Litzka von Andera Partners, Dr. Peter Neubeck von Kurma Partners, Dr. Georgina Askeland von Hadean Ventures, Dr. Fei Tian von MIG Capital und Dr. Varun Gupta von Wellington Partners dem Aufsichtsrat von SciRhom beitreten.

Olivier Litzka, PhD, Partner bei Andera Partners in München, erklärte: "Nach den Beteiligungen an vielversprechende Biotech-Unternehmen in der DACH-Region wie Tubulis, Tricares, t-knife und Ariceum ist die Finanzierung von SciRhom bereits unser drittes Life-Sciences-Investment in Deutschland aus unserem BioDiscovery 6 Fonds innerhalb von drei Jahren. Wir freuen uns, unsere Präsenz in der Region durch die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen und engagierten Team von SciRhom und dem hochkarätigen Investorenkonsortium weiter auszubauen. Der innovative Ansatz von SciRhom, auf iRhom2 abzuzielen, einen Haupttreiber von Entzündungen, hat erhebliches Potenzial für Patientinnen und Patienten mit Autoimmunerkrankungen. Wir sind erfreut, das Unternehmen beim Einstieg in die klinische Entwicklung seines neuartigen, auf iRhom2 abzielenden Antikörpers zu unterstützen."

ÜBER SCIRHOM

Bei SciRhom nutzen wir unsere weltweit führende Expertise über den TACE/ADAM17-Signalweg und dessen zentrale Rolle bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen sowie anderer Krankheitsbilder zur Entwicklung innovativer Biopharmazeutika. Wir verfolgen firmeneigene und neuartige Therapien, die auf iRhom2 abzielen und beschleunigen unser führendes Antikörperprogramm SR-878 in Richtung klinische Entwicklung und darüber hinaus. Mit der tatkräftigen Unterstützung der internationalen Lead-Investoren Andera Partners, Kurma Partners, Hadean Ventures, MIG Capital und Wellington Partners, sowie Bayern Kapital und der bestehenden Anteilseigner will SciRhom die Grenzen der Autoimmunmedizin verschieben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.SciRhom.com

ÜBER ANDERA PARTNERS

Andera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein maßgeblicher Akteur bei privaten Unternehmensbeteiligungen innerhalb wie außerhalb Frankreichs. Anderas Teams verwalten mehr als 4,2 Milliarden Euro an Investitionen in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion / Croissance, Andera Co-Invest), Sponsorless Private Debt (Andera Acto), sowie ökologische Transformation (Andera Infra).

Andera Partners mit Sitz in Paris und Niederlassungen in Antwerpen, Mailand und München befindet sich vollständig im Besitz seiner mehr als 115 Mitarbeiter, darunter 69 Investment-Profis. Andera Partners ist als Partnership strukturiert und wird operativ von einem Vorstand aus 13 Partnern geführt.

Das 15-köpfige Life Sciences Team von Andera verfügt über umfassende Erfahrung sowohl im Biotechnologiesektor als auch in den Bereichen Private Equity und Venture Capital. Das seit 2000 aktive Team hat über seine BioDiscovery-Fondsfamilie mehr als 1,1 Milliarden Euro eingeworben und investiert derzeit aus seinem BioDiscovery 6-Fonds. Seit ihrer Gründung haben die BioDiscovery-Fonds in mehr als 75 europäische und US-amerikanische Biotech- und Medtech-Unternehmen investiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.anderapartners.com

MEDIENKONTAKTE

Nicolas DELSERT, Andera Partners: +33 6 22 67 71 17, n.delsert@anderapartners.com

Dr. Cora KAISER, Dr. Johanna KOBLER, MC Services: +49 89 210 228 0, andera@mc-services.eu

