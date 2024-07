DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 09-Jul-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 July 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 08 July 2024 it purchased a total of 208,202 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 158,202 50,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.8240 GBP1.5400 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.7980 GBP1.5140 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.8111 GBP1.5308

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 641,604,708 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,086 1.8040 XDUB 09:25:38 00029068991TRDU1 1,700 1.8040 XDUB 09:25:38 00029068990TRDU1 2,479 1.8040 XDUB 09:25:38 00029068989TRDU1 4,104 1.8100 XDUB 09:45:38 00029069057TRDU1 1,830 1.8100 XDUB 09:46:27 00029069061TRDU1 1,797 1.8060 XDUB 09:47:10 00029069063TRDU1 1,347 1.8060 XDUB 09:47:10 00029069062TRDU1 487 1.8060 XDUB 09:47:12 00029069064TRDU1 1,968 1.8020 XDUB 09:55:36 00029069075TRDU1 2,071 1.8120 XDUB 10:51:05 00029069226TRDU1 1,777 1.8100 XDUB 11:22:03 00029069331TRDU1 53 1.8100 XDUB 11:22:03 00029069330TRDU1 800 1.8100 XDUB 11:28:41 00029069334TRDU1 3,683 1.8080 XDUB 11:28:52 00029069335TRDU1 52 1.8080 XDUB 11:45:13 00029069391TRDU1 1,891 1.8080 XDUB 11:45:15 00029069392TRDU1 1,765 1.8060 XDUB 11:46:13 00029069394TRDU1 1,751 1.8040 XDUB 11:46:15 00029069399TRDU1 1,772 1.8040 XDUB 11:46:15 00029069398TRDU1 1,804 1.8040 XDUB 11:56:42 00029069438TRDU1 66 1.8060 XDUB 12:16:59 00029069464TRDU1 1,700 1.8060 XDUB 12:16:59 00029069463TRDU1 89 1.8060 XDUB 12:22:11 00029069476TRDU1 420 1.8060 XDUB 12:22:11 00029069475TRDU1 1,500 1.8060 XDUB 12:22:11 00029069474TRDU1 953 1.8060 XDUB 12:29:11 00029069488TRDU1 980 1.8060 XDUB 12:29:11 00029069487TRDU1 909 1.8060 XDUB 12:35:52 00029069502TRDU1 830 1.8060 XDUB 12:35:52 00029069501TRDU1 2,098 1.8060 XDUB 12:41:52 00029069507TRDU1 5,006 1.8020 XDUB 12:42:44 00029069510TRDU1 1,936 1.8000 XDUB 13:06:54 00029069554TRDU1 5,301 1.7980 XDUB 13:13:07 00029069563TRDU1 2,016 1.7980 XDUB 13:31:46 00029069623TRDU1 1,569 1.8020 XDUB 13:39:44 00029069667TRDU1 540 1.8020 XDUB 13:39:44 00029069666TRDU1 2,092 1.8020 XDUB 13:41:45 00029069680TRDU1 2,023 1.8020 XDUB 13:47:38 00029069735TRDU1 2,115 1.8020 XDUB 13:53:45 00029069785TRDU1 1,850 1.8020 XDUB 14:00:04 00029069843TRDU1 2,070 1.8020 XDUB 14:05:23 00029069853TRDU1 3,606 1.8000 XDUB 14:08:39 00029069889TRDU1 1,409 1.8000 XDUB 14:08:39 00029069888TRDU1 696 1.8000 XDUB 14:08:39 00029069890TRDU1 243 1.8040 XDUB 14:25:22 00029069984TRDU1 1,745 1.8040 XDUB 14:25:46 00029069990TRDU1 1,330 1.8080 XDUB 14:37:30 00029070064TRDU1 3,998 1.8080 XDUB 14:37:30 00029070063TRDU1 15 1.8080 XDUB 14:42:58 00029070103TRDU1 1,221 1.8080 XDUB 14:42:58 00029070102TRDU1 1,700 1.8080 XDUB 14:42:58 00029070101TRDU1 1,432 1.8080 XDUB 14:42:58 00029070100TRDU1 567 1.8080 XDUB 14:42:58 00029070099TRDU1 308 1.8080 XDUB 14:42:58 00029070104TRDU1 1,109 1.8080 XDUB 14:42:58 00029070108TRDU1 676 1.8080 XDUB 14:42:58 00029070107TRDU1 433 1.8080 XDUB 14:42:58 00029070106TRDU1 676 1.8080 XDUB 14:42:58 00029070105TRDU1 915 1.8100 XDUB 14:50:28 00029070137TRDU1 1,100 1.8100 XDUB 14:50:28 00029070136TRDU1 476 1.8100 XDUB 14:53:39 00029070207TRDU1 580 1.8100 XDUB 14:53:39 00029070206TRDU1 768 1.8200 XDUB 14:59:21 00029070259TRDU1 400 1.8200 XDUB 14:59:21 00029070258TRDU1 200 1.8200 XDUB 14:59:21 00029070257TRDU1 175 1.8200 XDUB 14:59:21 00029070256TRDU1 2,843 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070289TRDU1 977 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070298TRDU1 249 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070297TRDU1 977 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070296TRDU1 1,878 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070295TRDU1 2,018 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070294TRDU1 111 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070293TRDU1 1,226 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070292TRDU1 518 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070291TRDU1 2,050 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070290TRDU1 358 1.8220 XDUB 15:05:07 00029070299TRDU1 2,006 1.8200 XDUB 15:18:49 00029070409TRDU1 31 1.8240 XDUB 15:25:44 00029070450TRDU1 2,035 1.8240 XDUB 15:25:44 00029070449TRDU1 2,072 1.8240 XDUB 15:26:02 00029070454TRDU1 203 1.8200 XDUB 15:26:15 00029070459TRDU1 849 1.8200 XDUB 15:26:15 00029070458TRDU1 536 1.8200 XDUB 15:26:15 00029070457TRDU1 2,281 1.8200 XDUB 15:26:15 00029070462TRDU1 2,281 1.8200 XDUB 15:26:15 00029070461TRDU1 693 1.8200 XDUB 15:26:15 00029070460TRDU1 343 1.8200 XDUB 15:26:15 00029070463TRDU1 891 1.8220 XDUB 15:41:25 00029070627TRDU1 996 1.8220 XDUB 15:41:25 00029070626TRDU1 1,500 1.8220 XDUB 15:44:32 00029070642TRDU1 475 1.8220 XDUB 15:44:32 00029070643TRDU1 1,709 1.8200 XDUB 15:47:56 00029070658TRDU1 1,324 1.8200 XDUB 15:50:38 00029070679TRDU1 478 1.8200 XDUB 15:50:38 00029070678TRDU1 400 1.8200 XDUB 15:53:40 00029070689TRDU1 1,833 1.8200 XDUB 15:54:33 00029070697TRDU1 3,421 1.8160 XDUB 15:54:34 00029070698TRDU1 1,757 1.8160 XDUB 15:54:34 00029070700TRDU1 2,117 1.8160 XDUB 15:54:34 00029070699TRDU1 1,838 1.8180 XDUB 16:08:35 00029070780TRDU1 580 1.8200 XDUB 16:16:31 00029070817TRDU1 1,009 1.8200 XDUB 16:16:31 00029070816TRDU1 271 1.8220 XDUB 16:16:31 00029070820TRDU1 349 1.8220 XDUB 16:16:31 00029070819TRDU1 3,400 1.8220 XDUB 16:16:31 00029070818TRDU1 333 1.8220 XDUB 16:18:59 00029070838TRDU1 1,000 1.8220 XDUB 16:18:59 00029070837TRDU1 12 1.8220 XDUB 16:18:59 00029070836TRDU1 660 1.8220 XDUB 16:20:16 00029070848TRDU1 10 1.8220 XDUB 16:20:16 00029070847TRDU1 1,822 1.8200 XDUB 16:20:28 00029070850TRDU1 5,565 1.8200 XDUB 16:20:48 00029070855TRDU1 106 1.8200 XDUB 16:20:48 00029070854TRDU1 1,753 1.8200 XDUB 16:20:48 00029070853TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 52 1.5300 XLON 10:22:23 00029069141TRDU1 290 1.5300 XLON 10:22:55 00029069143TRDU1 800 1.5300 XLON 10:22:55 00029069142TRDU1 176 1.5380 XLON 10:40:46 00029069203TRDU1 1,221 1.5380 XLON 10:40:46 00029069204TRDU1 2,706 1.5360 XLON 10:51:03 00029069225TRDU1 900 1.5360 XLON 10:51:03 00029069224TRDU1 1,240 1.5240 XLON 11:16:54 00029069294TRDU1 742 1.5240 XLON 11:46:13 00029069397TRDU1 1,200 1.5240 XLON 11:46:13 00029069396TRDU1 470 1.5240 XLON 11:46:13 00029069395TRDU1 2,492 1.5240 XLON 12:16:59 00029069462TRDU1 960 1.5220 XLON 12:43:01 00029069512TRDU1 1,323 1.5220 XLON 12:43:01 00029069511TRDU1 1,007 1.5140 XLON 13:04:04 00029069550TRDU1 95 1.5140 XLON 13:04:04 00029069549TRDU1 1,042 1.5140 XLON 13:04:04 00029069548TRDU1 52 1.5140 XLON 13:04:04 00029069547TRDU1 52 1.5200 XLON 13:40:40 00029069671TRDU1 1,268 1.5200 XLON 13:40:40 00029069672TRDU1 79 1.5220 XLON 14:25:16 00029069983TRDU1 5,429 1.5280 XLON 14:37:33 00029070066TRDU1 1,693 1.5280 XLON 14:37:33 00029070067TRDU1 1,252 1.5280 XLON 14:39:12 00029070076TRDU1 654 1.5280 XLON 14:44:57 00029070114TRDU1 519 1.5280 XLON 14:44:57 00029070113TRDU1 1,043 1.5280 XLON 14:50:41 00029070139TRDU1 52 1.5280 XLON 14:50:41 00029070138TRDU1 135 1.5360 XLON 15:05:09 00029070304TRDU1 2,264 1.5360 XLON 15:05:09 00029070303TRDU1 2,041 1.5360 XLON 15:05:09 00029070302TRDU1 1,217 1.5360 XLON 15:05:09 00029070301TRDU1 52 1.5360 XLON 15:05:09 00029070300TRDU1 1,109 1.5380 XLON 15:26:22 00029070468TRDU1 362 1.5380 XLON 15:32:14 00029070508TRDU1 118 1.5380 XLON 15:32:14 00029070507TRDU1 259 1.5380 XLON 15:32:14 00029070506TRDU1 573 1.5380 XLON 15:32:14 00029070505TRDU1 995 1.5380 XLON 15:39:51 00029070623TRDU1 105 1.5380 XLON 15:39:51 00029070622TRDU1 1,720 1.5340 XLON 15:44:40 00029070647TRDU1 1,514 1.5340 XLON 15:44:40 00029070646TRDU1 34 1.5340 XLON 15:44:40 00029070645TRDU1 52 1.5340 XLON 15:44:40 00029070644TRDU1 1,116 1.5340 XLON 16:07:21 00029070774TRDU1 1,817 1.5400 XLON 16:20:31 00029070852TRDU1 1,642 1.5400 XLON 16:20:31 00029070851TRDU1 2,640 1.5360 XLON 16:20:48 00029070862TRDU1 1,018 1.5320 XLON 16:28:16 00029070910TRDU1 408 1.5320 XLON 16:28:16 00029070909TRDU1

