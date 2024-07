Trotz einer Kaufempfehlung mit erhöhtem Kursziel hat die Deutsche Bank Aktie gestern an der Börse an Wert verloren. Im XETRA-Handel ging es auf Schlusskursbasis um 1,23 Prozent auf 15,472 Euro nach unten. Aktuelle Indikationen am Dienstagmorgen liegen im Tradegate-Handel auf ähnlichem Niveau. Von den aktuellen Kursen aus erwartet die UBS mehr als 20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...