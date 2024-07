NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Quartalsberichtssaison der Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Handelsgeschäft der Geldhäuser sollte von der allgemeinen politischen Unsicherheit profitieren, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Investmentbanken. Mit Blick auf global agierende Investmentbanken ist die Präferenzreihenfolge des Experten: Deutsche Bank, UBS, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale und BNP Paribas./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 19:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 00:15 / GST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008