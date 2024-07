EQS-Media / 09.07.2024 / 09:00 CET/CEST

Comforte AG führt quantenresistente Pseudonymisierung ein

Wiesbaden, 09.07.2024 - Mit dem neusten Release ihrer Data Security Platform baut die comforte AG aus Wiesbaden auf ihrer bewährten Basis auf und führt mehrere Innovationen und Verbesserungen ein, die Sicherheit weiter zu erhöhen. Dazu zählen verbesserte Überwachungs- und Audit-Funktionen sowie eine insgesamt erhöhte Leistungsfähigkeit der Plattform. Als wichtigste Neuerung dieser Version wurde jedoch eine hochmoderne quantenresistente Konfiguration der comforte-Algorithmen für Pseudonymisierung und Tokenisierung hinzugefügt. Denn mit dem Voranschreiten des Quantencomputings stellen herkömmliche Verschlüsselungsmethoden ein erhebliches Risiko dar. Insbesondere bei Szenarien, in denen es um die Langlebigkeit von Daten geht, besteht das Risiko, dass Cyberkriminelle heute sensible Daten stehlen und sie in der Zukunft entschlüsseln könnten. Oftmals übertragen Unternehmen ihre Daten ungeschützt mit Hilfe einer Public Key Infrastructure (PKI), die durch das Quantencomputing erheblich gefährdet wird. Der neue Algorithmus FAST (Format-preserving Addition Substitution Transformation) von Comforte wurde entwickelt, um sensible Daten gegen die gewaltigen Fähigkeiten von Quantencomputern zu schützen und sicherzustellen, dass heute verschlüsselte Informationen auch gegen die Bedrohungen von morgen gesichert sind. Der Algorithmus ersetzt zwar nicht die PKI, ermöglicht es Organisationen aber, eine wichtige zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen, indem sie Daten in geschützter Form speichern, übertragen und nutzen können - selbst bei kleinen Domänengrößen, die in datenschutzrelevanten Datensätzen häufig vorkommen. In die neue Version ist auch direktes Kundefeedback eingeflossen. Sie enthält nun erweiterte Protokollierungsfunktionen, die mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Überwachung der Anwendung sowie der Datenverwaltung ermöglichen. Die Kompatibilität mit verschiedenen Protokollierungssystemen hilft den Kunden überdies, die in der neuen Version des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, Anforderung 10.2) definierten Protokollierungsanforderungen zu erfüllen und eine wesentlich bessere Kontrolle über ihre Daten zu erhalten. Über die comforte AG Die comforte AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein führender Anbieter von Enterprise Data Security Lösungen. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen weltweit auf die Tokenisierungs- und formatbewahrenden Verschlüsselungsfunktionen von comforte, um sensible Daten zu schützen. Die Data Security Plattform von comforte lässt sich nahtlos in die modernsten Cloud-basierten Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Sie hilft Kunden dabei, Daten zu entdecken, zu klassifizieren und zu schützen, unabhängig davon wo diese sich befinden. Die Plattform verwendet intelligente Interceptoren oder leistungsstarke Application Programming Interfaces (API), die jede Sprache oder jedes Skript unterstützen. Darüber hinaus lässt sie sich in Automated Infrastructure Management (AIM)-Systeme integrieren, um eine zentrale Verwaltung und konsistente Durchsetzung der für sensible Daten definierten Sicherheitsrichtlinien zu ermöglichen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Datensicherheit und Datenschutzvon unternehmenskritischen Systemen ist die comforte AG der perfekte Partner für Unternehmen, die ihr Wachstum sichern wollen, indem sie ihr wertvollstes Gut schützen: die Daten. Mehr über die comforte Data Security Plattform erfahren Sie hier: Website: https://www.comforte.com Twitter: https://twitter.com/comforteAG Linkedin: https://www.linkedin.com/company/comforte-ag/ Kontakt Thomas Stoesser | EVP Marketing | t.stoesser@comforte.com

