Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag erneut ein verhaltener Handelstag ab. Der DAX dürfte zum Auftakt um 0,1 Prozent auf 18.452 Punkte fallen. Am Vortag hatte der Index kurzzeitig ein Hoch bei 18.650 Punkten erreicht, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten. Folgende Themen stehen zudem im Fokus:1. Rekordjagd verliert an SchwungAm Montag haben die US-Börsen ihre Rekordjagd verhalten ...

