Eine aktuelle Umfrage von YouGov und Enreach zeigt, dass Datenschutz und Datensicherheit für deutsche Unternehmen entscheidende Faktoren bei der Auswahl von Technologieanbietern sind.In der Umfrage, an der über 500 Unternehmensentscheider teilnahmen, gaben 83 %* an, dass Datenschutz ein wichtiges Thema für Kundenvertrauen und gute Kundenbeziehungen ist. 81 %* der Befragten waren zudem der Meinung, dass Unternehmen deutsche oder europäische Anbieter von KI- oder Cloud-Kommunikationslösungen bevorzugen sollten, um die Einhaltung von EU-Datenschutzstandards sicherzustellen."Der Schutz sensibler Daten ist für Unternehmen heute wichtiger denn je. Unsere Umfrage zeigt, dass Datenschutz und Datensicherheit nicht nur gesetzliche Anforderungen sind, sondern wesentliche Bausteine für das Vertrauen und die Loyalität der Kund:innen. Wir von Enreach bieten unseren Kund:innen und Partner:innen nicht nur innovative Kommunikationslösungen, sondern auch die Sicherheit, dass ihre Daten gemäß den strengen EU-Datenschutzrichtlinien verarbeitet und gespeichert werden - und die Garantie, dass alle Daten jederzeit in Europa bleiben", erklärt Dr. Ralf Ebbinghaus, Geschäftsführer von Enreach.Vertrauen in europäische AnbieterDie geografische Herkunft spielt bei der Auswahl eines Anbieters für Conversational AI und Cloud-Kommunikationslösungen für viele Unternehmensentscheider eine Rolle. Über die Hälfte der Befragten (51 %*) stimmte nicht zu, dass die Herkunft eines Technologieanbieters zweitrangig sei."In Deutschland und Europa gibt es eine Reihe besonderer Anforderungen, von regulatorischen Vorgaben bis hin zu dem hohen Stellenwert von Sicherheit und Datenschutz. Viele Unternehmen wünschen sich daher einen Anbieter, der nicht nur im wörtlichen Sinn ihre Sprache spricht", so Enreach Geschäftsführer Ebbinghaus. "Wir sind einer der wenigen europäischen Anbieter, die über eigene KI-Technologien verfügen und weiter in die eigene Entwicklung investieren. Daher bieten wir gemeinsam mit unserem starken Vertriebspartnernetzwerk zuverlässig sichere Lösungen aus den Bereichen Kommunikation und Conversational AI an, die sich genau am Bedarf deutscher und europäischer Unternehmen orientieren."Enreach bietet ein breites Portfolio rund um die Digitalisierung von Kommunikation und Zusammenarbeit - von Unified Communications und Collaboration bis hin zu KI-basierten Chat- und Voicebots. Damit lassen sich Kommunikationsprozesse besonders effizient organisieren und Routineabläufe automatisieren, ohne dass Unternehmen dabei Abstriche bei ihrem Service und der Erreichbarkeit für Kund:innen machen müssen.* Das Ergebnis stellt einen aggregierten Skalenwert dar (stimme eher zu + stimme voll und ganz zu).Über die UmfrageDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH vom 21.03. bis 26.03.2024, an der 521 Unternehmensentscheider teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und setzen sich repräsentativ nach Beschäftigtenanteil pro Unternehmensgröße, Nielsenregion und Geschlecht zusammen.Über EnreachEnreach ist Innovationstreiber für den deutschen Mittelstand. Das Unternehmen aus Dortmund bietet Software-Lösungen für eine effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen. Das Produktangebot von Enreach reicht von Unified Communications und Collaboration bis hin zu KI-basierten Chat- und Voicebots. Enreach beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter:innen an 20 verschiedenen Standorten in Europa.