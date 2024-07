Die Aktie von Meta hat sich im 52-Wochen-Vergleich extrem stark entwickelt, am Montag konnte das Papier sogar bei 542,81 Dollar ein neues Allzeithoch markieren. Im Nasdaq 100 gehört Meta mit einem Plus von gut 80 Prozent zu den acht besten Werten in diesem Zeitraum. Top-Performer ist Nvidia mit einem Plus von gut 200 Prozent. Analysten werden derweil immer optimistischer für die Aktie.

