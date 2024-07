Genf - Edmond de Rothschild Asset Management gibt die Ernennung von Regine Wiedmann zur Head of Distribution für die DACH-Region bekannt. Regine Wiedmann, seit Januar 2022 Head of Distribution Germany & Austria, übernimmt mit sofortiger Wirkung zusätzlich die Verantwortung für die Schweiz. In ihrer neuen Funktion als Head of Distribution für die DACH-Region wird Regine Wiedmann die Vertriebsaktivitäten für institutionelle Kunden und Distributoren ...

