BYD hat mit der türkischen Regierung eine Vereinbarung zur Errichtung einer Produktionsstätte für Elektroautos und Plug-in-Hybride unterzeichnet. Das Werk soll eine Jahreskapazität von 150.000 Fahrzeugen haben und Ende 2026 in Betrieb gehen. Es ist nach Ungarn die zweite Fabrik mit Fokus auf Europa. Dem türkischen Industrie- und Technologieministerium zufolge haben beide Seiten das Abkommen am Montag in Anwesenheit von Staatschef Recep Tayyip Erdogan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...