(shareribs.com) London 09.07.2024 - Die Ölpreise tendieren am Dienstag seitwärts. Die Notierungen stehen unter dem Einfluss der unklaren Lage im Nahen Osten. Anleger hoffen auf Stützungsmaßnahmen in China. Nachdem die Ölpreise vier Wochen in Folge gestiegen sind, lässt die Dynamik nun nach. Die Anleger warten auf weitere wichtige Konjunkturdaten, nachdem die Zahlen für Juni teilweise schwach ausgefallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...