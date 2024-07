Zürich - Dem Schweizer Aktienmarkt fehlen am Dienstag im frühen Handel stärkere Impulse. Entsprechend zurückhaltend startet die Börse. Es sei eine abwartende Haltung zu erkennen, so ein Händler. Denn erst in der zweiten Wochenhälfte gehe es langsam mit der Berichtssaison los. Diese werde den Fokus wieder weg von der Politik lenken. «Politisch beschäftigen sich die US-Märkte mit der Zukunft von Präsident Joe Biden und verdaut die Folgen des Wahlsieges ...

