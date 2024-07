DAX tritt weiter auf der Stelle. Mercedes-Benz im Rückwärtsgang.

Die gute Stimmung in den USA und Japan schwappt heute nicht nach Europa. Die Unsicherheiten um die Regierungsbildung in Frankreich drückte im frühen Handel auf die Kauflaune. Am Tagesverlauf findet die halbjährlich stattfindende Anhörung des Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats statt. Möglicherweise gibt er darin Signale für eine erste Zinssenkung.

Unternehmen im Fokus

Airbus hat im Juni 67 Flugzeuge und damit weniger als im Vorjahresmonat ausgeliefert. Der Flugzeugbauer hat vor einigen Wochen das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr reduziert. Dennoch startete die Aktie etwas schwächer. Die Abnehmspritze "Mounjaro" von Eli Lilly zeigte in einer Studie eine bessere Wirkung als "Ozempic" von Novo Nordisk. Eli Lilly markierte gestern ein neues Allzeithoch. Mercedes-Benz prallte an der 200-Tage-Durchschnittslinie nach unten ab und testete im frühen Handel bei EUR 63 das Juni-Tief. Porsche meldete einen Absatzeinbruch in China. Dies ist jedoch bereits erwartet worden. Seit Mitte April hat das Papier zeitweise ein Viertel ihres Wertes verloren. Heute startete die Aktie mit einem leichten Kursabschlag.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.641/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.807/17.975/18.110/18.300/18.415 Punkte

Der DAX® sank im frühen Handel in den Bereich von 18.400 Punkte. Bestätigt sich der Ausbruch unter die Unterstützungsmarke, droht eine Konsolidierung bis 18.300 Punkte (Unterkante des Aufwärtstrendkanals) und im weiteren Verlauf bis 18.110 Punkte. Auf der Oberseite findet der Leitindex bei 18.648 Punkten weiterhin einen starken Widerstand. Ein Ende der Schaukelbörse ist aktuell nicht in Sicht.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 13.03.2024 - 09.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.07.2019 - 09.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 100,08* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 115,21** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 113,44*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2024; 09:55 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 3,72* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 4,84* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 6,81* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 7,75* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2024; 09:55 Uhr

