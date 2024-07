iOS 18 gibt euch endlich mehr Möglichkeiten, euren Homescreen an euere Wünsche anzupassen. Neben eingefärbten und frei platzierbaren Icons gibt es nun auch ein dynamisches Wallpaper. Lange Zeit konnten iPhone-Besitzer:innen ihren Homescreen kaum anpassen. Neue Apps landeten Icon an Icon gereiht auf der Startseite, ein Dark-Theme und Widgets gab es nicht. All das hat Apple mittlerweile geändert. Mit iOS 18 kommen neue Möglichkeiten dazu. App-Symbole ...

Den vollständigen Artikel lesen ...