Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Industrieproduktion in Polen ging im Mai zum Vorjahr um 1,7 Prozent zurück, so die Analysten von Postbank Research.Nach den starken Produktionsdaten aus dem April (7,8 Prozent) habe unter anderem die variierende Anzahl an Arbeitstagen zur derzeitigen Volatilität beigetragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...