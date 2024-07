Pfaffenschlag/Wien (APA-ots) - WEB Windenergie AG begibt neue Anleihe | 10 Jahre (2024-2034), teiltilgend | Verzinsung: 4,75 % p.a. (vor Abzug der KESt) | Bewährte Verbindung von Ökologie und Ökonomie als Green Investment-Chance



Die Nachfrage nach sauberer Energie ist weltweit ungebrochen. Insbesondere Windkraft und Photovoltaik sind auf dem Vormarsch. Die WEB Windenergie AG (W.E.B) mit Sitz im niederösterreichischen Pfaffenschlag nutzt diese chancenreichen Rahmenbedingungen, um weiter zu wachsen und begibt eine weitere Anleihe zur Finanzierung laufender und künftiger Investitionen in Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen. Die Zeichnungsfrist dafür startet am 5. August 2024.



"Mit der Anleihe 2024-2034 bietet die W.E.B einmal mehr eine sinnvolle und gleichzeitig attraktive Investmentchance. Private Anlegerinnen und Anleger haben damit die Möglichkeit, sehr einfach die Energiewende zu unterstützen und dabei Geld zu verdienen", sagt W.E.B-Vorständin Stefanie Markut.



Zwtl.: Globale Investments in erneuerbare Energie auf Rekordniveau

Nach Einschätzung des Research-Unternehmens BloombergNEF beliefen sich die weltweiten Investitionen im Zusammenhang mit der Energiewende im Jahr 2023 auf insgesamt 1,8 Billionen US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung um 17 % gegenüber der Vorperiode. Die Investitionen in erneuerbare Energien, einschließlich Wind- und Solarenergie, stiegen im gleichen Zeitraum um 8 % auf 623 Milliarden US-Dollar. Um die Energiewende zu schaffen, müssen die Investitionen zwischen 2024 und 2030 allerdings um durchschnittlich 4,8 Billionen US-Dollar pro Jahr steigen. Das entspricht circa dem Dreifachen der Gesamtinvestitionen im Jahr 2023.



Zwtl.: Kräftige Wachstumsoffensive der W.E.B setzt sich fort

Aus dieser massiven Nachfrage und dem konstant steigenden Bedarf an grüner Energie ergibt sich großes Potential, das die W.E.B zu nutzen weiß: "Die Projektpipeline ist gut gefüllt, der weitere Ausbau der Erzeugungskapazität steht ganz oben auf unserer Agenda. Mit dieser Anleihe schaffen wir die dafür notwendigen Mittel - und investieren direkt in eine saubere Energiezukunft", so Finanzvorstand Michael Trcka.



Die Entwicklung von Wind- und Photovoltaik-Kraftwerken wurde im Geschäftsjahr 2023 in allen Ländern, in denen die W.E.B tätig ist, forciert. Bis Anfang 2025 wurden und werden voraussichtlich insgesamt 29 Windenergieanlagen und fünf Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von nahezu 153 MW ans Netz gehen. Von diesen geplanten Kraftwerken konnten bis zum 30. Juni 2024 bereits Anlagen mit rund 55 MW in Betrieb genommen werden. Bis Ende 2025 plant die W.E.B, weitere Windparks und Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu 64 MW zu bauen und für die Inbetriebnahme vorzubereiten.

Zwtl.: So geht Zukunft sichern



Die W.E.B verbindet seit jeher ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Investorinnen und Investoren erwartet daher neben einer soliden Finanzierungsgrundlage und einer stabilen Ertragskraft ein echtes Green Investment. Dabei setzt die W.E.B auf das Prinzip der Bürgerbeteiligung. 2010 eröffnete sie mit der ersten Windkraftanleihe Österreichs - zusätzlich zu der seit 1999 verfügbaren, breit gestreuten W.E.B-Aktie - eine zweite Schiene im Bereich der Green Investments. Alle emittierten Anleihen werden am Vienna MTF der Wiener Börse im Segment corporates prime gehandelt. Die neue, jährlich teiltilgende Anleihe kann voraussichtlich bis Mitte September 2024 gezeichnet werden. Auch diese Anleihe soll im Vienna ESG Segment der Wiener Börse gelistet werden.



Zwtl.: Details zur W.E.B-Anleihe 2024-2034



Emittentin: WEB Windenergie AG



Emissionsvolumen: EUR 30.000.000,- (Aufstockung auf bis zu EUR 50.000.000,- möglich; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten)



Stückelung: EUR 1.000,-



Verzinsung: 4,75 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer)

Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale)



Laufzeit: 10 Jahre



Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem Grund



Zeichnungsfrist: Voraussichtlich vom 05.08.2024 bis zum 16.09.2024 (Verlängerung und Verkürzung vorbehalten)



Ausgabetag: 26.09.2024



Zinszahlungstag: 26.09.



Tilgung: Jährlich ein Zehntel des Nennbetrags jeweils am 26.09., zuletzt am 26.09.2034



Zahlstelle: Volksbank Wien



Börsennotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 11 der Anleihebedingungen)



ISIN: AT0WEB2410A4



Alle Unterlagen und Informationen zur Anleiheemission finden Sie online unter anleihe2024.web.energy. Der Prospekt vom Juli 2024 sowie etwaige Nachträge sind kostenlos bei der WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, sowie online unter anleihe2024.web.energy erhältlich. Der Vorstand der W.E.B informiert persönlich im Rahmen von Roadshows direkt sowie online über die aktuelle Anleiheemission. Termine und Anmeldemöglichkeit finden sich ebenso auf der Website zur Anleihe 2024 (anleihe2024.web.energy).

Zwtl.: Rechtlicher Hinweis



Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG entsprechenden, von der FMA im Juli 2024 gebilligten Prospekts sowie allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website anleihe2024.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B-Anleihe 2024 zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die W.E.B-Anleihe 2024 zu investieren, vollends zu verstehen.



Über die WEB Windenergie AG (W.E.B)



Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft und Photovoltaik. Die derzeit 316 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von rund 651 MW (Stand: 30.06.2024). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, der Slowakei, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist ein Energiewende- und Bürgerbeteiligungsunternehmen in breitem Streubesitz. Aktuell sind mehr als 6.700 Aktionär:innen an der W.E.B beteiligt.



Rückfragehinweis:

WEB Windenergie AG

DI Beate Zöchmeister MAS, Leitung Kommunikation & Investor Relations

Tel.: +43 2848 6336-19; Mobil: +43 664 962 70 04

Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag

www.web.energy



