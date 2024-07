Die meistgehandelten Produkte: Tesla's Aufholjagt geht weiter!

Der deutsche Leitindex Dax® startet verhalten in den Dienstag und liegt zu Beginn des Tages 0,5 Prozent im Minus. Die Unsicherheit über die Regierungsbildung in Frankreich belastet weiterhin die Märkte, da kein Lager eine absolute Mehrheit erreicht hat und unklar ist, wie sich dies auf zukünftige Beschlüsse auswirken wird. Im Fokus steht heute Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, der in einer Kongress-Anhörung den Senatoren Rede und Antwort stehen wird, aber sich noch nicht auf eine bevorstehende Zinswende festgelegt hat.

Im Interesse der Anleger stehen heute der chinesische e-commerce Anbieter Alibaba, das amerikanische Metro Pandon Costco und, wie schon seit mehreren Tagen, der EV-Hersteller Tesla.

Die Schweizer Großbank UBS sieht großes Aufwärtspotential für die Aktie der Alibaba Group durch beschleunigte Aktienrückkäufe und bestätigt ihre "Buy"-Einstufung. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 hat Alibaba 5,8 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf von 77 Millionen American Depositary Shares ausgegeben. Diese Position scheint den Anlegern zu gefallen, die vermehrt Call Positionen auf den Wert aufnahmen. Die Aktie von Tesla hat zuletzt stark zugelegt. Gute Nachrichten gab es für Tesla aus Deutschland, wo die Fabrik in Grünheide bei Berlin ihre Produktionskapazität verdoppeln darf. Viele Anleger scheinen an den Fortbestand des Aufwärtstrends zu glauben und kaufen weiter Call Postionen. Costco konnte trotz eines schwierigen Konsumumfeldes dank seiner treuen Mitglieder und einem starken E-Commerce-Geschäft im dritten Quartal 2023/24 einen Umsatzanstieg von 9,1 Prozent verzeichnen. Die Aktie der Warenhauskette konnte seit Anfang 2024 rund 35 Prozent an Wert zulegen und erreichte neue Rekordstände.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD51LF 3,38 18404,00 Punkte 18099,710667 Punkte 54,89 Open End DAX® Call HD51ML 1,20 18404,00 Punkte 18376,679935 Punkte 202,44 Open End DAX® Call HD51MA 1,65 18404,00 Punkte 18276,589085 Punkte 108,07 Open End Alibaba Call HD11Y4 1,18 73,51 USD 62,036016 USD 6,46 Open End BMW Call HC1VGQ 1,23 88,03 EUR 75,927673 EUR 7,84 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2024; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Airbnb Call HC7H99 2,56 152,00 USD 135,00 USD 5,50 15.01.2025 Qualcomm Call HD5SUT 3,04 207,89 USD 230,00 USD 7,18 17.12.2025 DAX® Call HC9BRP 12,31 18374,00 Punkte 17400,00 Punkte 14,34 17.09.2024 Tesla Call HD5QPT 4,05 252,94 USD 270,00 USD 11,94 19.03.2025 Costco Call HD1QZJ 6,54 880,84 USD 950,00 USD 12,63 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2024; 09:09 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD432N 0,4000 498,75 EUR 447,405783 EUR 10 Open End Nasaq100® Long HD6S22 12,12 20439,54 Punkte 17037,11724 Punkte 6 Open End Intel Long HD2SUF 4,080 33,99 USD 22,667034 USD 3 Open End Dax® Long HC99KX 4,480 18387,92 Punkte 17736,450822 Punkte 25 Open End Redcare Long HC6REV 1,630 137,80 EUR 109,385863 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2024; 09:15 Uhr;

