Am Dienstag verzeichnete der DAX einen leichten Rückgang von 0,2 Prozent auf 18.445 Punkte. Die Aufmerksamkeit der Börsianer richtet sich derzeit auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed). In den kommenden Tagen wird Fed-Chef Jerome Powell sich einer halbjährlichen Anhörung im US-Kongress stellen. Zusätzlich stehen diese Woche die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise an, welche weitere Hinweise ...

