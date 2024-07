Köln (ots) -Seit 2017 ist die DEVK Ärmelsponsor der Herrenmannschaft des 1. FC Köln. Jetzt steigt sie auch bei den FC-Frauen ein: Ab kommender Saison ist auf dem Trikot-Ärmel der Sportlerinnen das grüne DEVK-Logo zu sehen.Raus aus der Ecke, rein ins Rampenlicht: Die FC-Frauen bekommen mehr Aufmerksamkeit. Sportlich haben sie das längst verdient. Mit dem Klassenerhalt in der höchsten Liga haben sie bewiesen, was sie draufhaben. Jetzt bekommt das Team Unterstützung von der DEVK. Ab sofort übernimmt der Kölner Versicherer das Ärmelsponsoring für die Fußballerinnen.Logo auf dem ÄrmelGenau wie bei den Herren ziert das grüne DEVK-Logo nun auch bei den Frauen den rechten Trikotärmel: 70 Quadratzentimeter, die ins Auge fallen. Auch im Franz-Kremer-Stadion, wo die Fußballerinnen hauptsächlich spielen, bekommt die DEVK Sichtbarkeit: in Form von Bandenwerbung."Wir sind sehr stolz darauf, ein so engagiertes und sportlich erfolgreiches Frauen-Fußballteam zu sponsern", sagt DEVK-Chef Gottfried Rüßmann. "Dass wir uns nun schon zum zweiten Mal für ein Sponsoring mit dem FC entscheiden, liegt an der guten Zusammenarbeit. Wir fühlen uns dem Kölner Fußball verbunden und bekennen uns klar zu unserer langjährigen Partnerschaft mit dem FC."Bonus für FußballfansAuch die Fans der FC-Frauen profitieren von dem neuen Sponsoring. Denn genau wie bei den Herren-Spielen sind Zuschauerinnen und Zuschauer am Spieltag über die DEVK unfallversichert. Der Schutz gilt auf dem Hin- und Rückweg zum Stadion und während des Spiels für alle Fans, die ihr Online-Ticket über den 1. FC Köln bestellt haben.Kölsch im HerzenMit 19 Regionaldirektionen und rund 1.200 Geschäftsstellen ist die DEVK in ganz Deutschland für ihre Kundinnen und Kunden da. In Köln fühlt sich der Versicherer jedoch besonders zu Hause, denn seit über 70 Jahren hat die DEVK hier ihren Hauptsitz."Die DEVK und den FC verbindet das gleiche Heimatgefühl und dasselbe Herzblut für Köln und die Menschen, die hier zu Hause sind", so Gottfried Rüßmann. "Doch egal, wo jemand lebt - sobald es um Fußball geht, werden alle FC-Fans zu Kölnerinnen und Kölnern. Das liebe ich an dem Verein."Für andere anpackenAbgesehen vom Fußball liegen dem Kölner Versicherer auch die Menschen der Domstadt am Herzen. So setzt sich die DEVK unter anderem schon seit 30 Jahren als Hauptsponsor beim Weltkindertag ein und fast genauso lange für den Kinderschutzbund Köln. Gemeinsam mit der Stiftung 1. FC Köln unterstützt die DEVK außerdem das Weihnachtsessen für Bedürftige im Alten Wartesaal und die Aktion "1:0 für Deinen Ausbildungsplatz!", bei der junge Menschen einen passenden Ausbildungsplatz finden können.Fotos finden Sie unter www.devk.de/pressemitteilungenPressekontakt:DEVK VersicherungenMiriam PetersenRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1839E-Mail: miriam.petersenl@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/5819347