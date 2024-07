Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Spezialisten von Crossflow konstatieren in ihrem aktuellen Halbjahresbericht zum europäischen ETF-Markt seit mittlerweile einem Jahr eine deutlich überdurchschnittlich hohe Nachfrage bei Aktien-ETFs, die in den letzten beiden Monaten sogar noch einmal getoppt wurde, so die Deutsche Börse AG. ...

