Renault führt in Frankreich in Kooperation mit dem Umrüst-Spezialisten TOLV Elektro-Nachrüstsätze für den Renault Master III mit Verbrennungsmotor ein. Die Montage erfolgt in der Refactory von Renault in Flins. Die auf E-Antrieb umgerüsteten Fahrzeuge sollen anschließend mit voller Batterie 200 Kilometer weit kommen. Wie Renault mitteilt, hat TOLV ein Nachrüst-Kit für den Renault Master III entwickelt, das einen E-Motor mit 57 kW, ein Automatik-Getriebe ...

