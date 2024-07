DJ IG-Metall fordert 7 Prozent mehr Lohn

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstand der IG Metall fordert für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie 7 Prozent mehr Lohn. Wie die IG Metall mitteilte, sollen außerdem Auszubildende 170 Euro mehr bekommen. Vorangegangen waren der Entscheidung Diskussionen und Beschlüsse in den regionalen Tarifkommissionen. Die Tarifverhandlungen starten Mitte September, der aktuelle Tarifvertrag läuft am 30. September aus. Die Friedenspflicht endet am 28. Oktober.

"Die Inflationsrate mag sinken, aber dennoch bleiben für die Menschen die Preise an der Kasse weiter hoch. Die Steigerungen und Einmalzahlungen des letzten Tarifabschlusses sind verbraucht", erklärte die Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner.

