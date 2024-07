Fed-Chef Jerome Powell sagt vor dem US-Senat aus (US Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs) - die Märkte fokussieren sich auf die Frage, wann und ob die Fed die Zinsen senkt. Headlines der Aussagen: - POWELL: DIE DATEN DES ERSTEN QUARTALS HABEN DAS GRÖSSERE VERTRAUEN IN DEN INFLATIONSPFAD, DAS DIE FED FÜR EINE ...

