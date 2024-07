Im Vorstand von Immunic gibt es personelle Veränderungen: Das Biotech-Unternehmen hat Jason Tardio zum Chief Operating Officer und Präsident ernennt mit Wirkung ab dem 12. Juli 2024. In der Position solle Tardio vor allem die Vorbereitung der potenziellen Markteinführung von Vidofludimus Calcium (IMU-838) leiten, kündigt Immunic am Dienstag an. "Jasons ...

