Im Umweltbereich hat Wolftank-Adisa zuletzt wieder einige Verträge abgeschlossen. So hat ein Vertrag mit Kuwait Petroleum über Arbeiten in Italien ein Volumen von 7,7 Millionen Euro. Eine Vereinbarung mit der Sarlux Raffinerie kommt auf ein Volumen von 0,8 Millionen Euro. Wie stark Wolftank in Italien ist, zeigt sich daran, dass dort im Jahresverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...