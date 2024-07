Heute Morgen wurde bekannt gegeben, dass die Inflation in Ungarn im Juni von 4,0% auf 3,7% gesunken ist. Dies entspricht in etwa den Prognosen der ungarischen Zentralbank und unseren eigenen, liegt aber zwei Zehntel unter den Markterwartungen. Die Juni-Daten sind die ersten Inflationszahlen, nachdem die Ungarische Nationalbank eine Pause in ihrem Zinssenkungszyklus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...