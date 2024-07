ARLINGTON (dpa-AFX) - Der US-Flugzeughersteller Boeing hat die Auslieferungen von Maschinen im Juni spürbar hochgefahren. So übergab der Konzern 44 Jets an die Kunden, wie er am Dienstag in Arlington (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Davon waren 35 Mittelstreckenjets vom Typ 737. Im Mai waren es insgesamt nur 24 ausgelieferte Verkehrsflugzeuge gewesen. Mit den Auslieferungen im Juni kommt Boeing bis Ende des ersten Halbjahrs nun auf 175 Maschinen. Konkurrent Airbus brachte es auf 323 Jets.

Unterdessen holte Boeing im Juni Bestellungen über 14 neue Verkehrsflugzeuge ein und musste zwei Stornierungen verbuchen. Wegen Bilanzierungsrichtlinien strich Boeing zudem 116 Orders aus den Auftragsbüchern./men/he