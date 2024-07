DJ XETRA-SCHLUSS/Schwach - Sommerrally fällt wohl aus

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag deutlich abwärts gegangen. Der DAX fiel um 1,3 Prozent auf 18.236 Punkte, der TecDAX gab mit einem Kurseinbruch um 32 Prozent bei Compugroup 1,6 Prozent ab. Die Umsätze am Gesamtmarkt waren laut Marktteilnehmern dünn. Damit sollten auch die aktuellen Abschläge nicht überbewertet werden, wie der Händler sagte. "Allerdings ist auch zu sehen, dass die Sommerrally in Europa wohl ausfällt", so der Händler weiter. Sie finde in den USA und auch in Japan statt. Anleger kauften weiter die Wall Street und ließen Europa außen vor, auch wegen der politischen Unsicherheit.

Mercedes-Benz sehr schwach -Abstufung belastet

Im DAX konnten sich defensive Titel wie Symrise und Siemens Healthineers der Schwäche mit gut behaupteten Kursen entziehen, deutlicher im Plus schlossen Covestro mit der Übernahmefantasie und BMW mit einer Kaufempfehlung. Gedrückt wurde der DAX vor allem von Mercedes-Benz, die mit einem Minus von 3,4 Prozent unter einer Abstufung durch die Bank of America litten. Aber auch Siemens und Bayer verloren überdurchschnittlich.

Das Minus von 32 Prozent in Compugroup wurde von einer Umsatzwarnung verursacht. "Dabei war die Aktie schon eine einzige Enttäuschung", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass sich der Kurs seit Anfang Februar nahezu halbiert hatte. "Angesichts der Digitalisierung in den Arztpraxen kann man da nur überrascht sein", so der Marktteilnehmer. Das Unternehmen rechnet nun mit einem höchstens stabilen Umsatz statt mit einem Plus von 4 bis 6 Prozent. Seit Ende 2020 hat sich der Kurs nun mehr als geviertelt.

In der zweiten Reihe am deutschen Markt kamen auch Titel wie Aixtron und Hellofresh nach den jüngsten starken Erholungsschüben nun deutlich zurück. "Die Shorteindeckungen sind hier abgeschlossen", mutmaßte ein Händler. Damit seien nun offensichtlich auch die Erholungswellen zumindest erst einmal beendet. Aixtron fielen um 4,6, Hellofresh um 8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.236,19 -1,3% +8,79% DAX-Future 18.397,00 -1,3% +5,86% XDAX 18.246,71 -1,2% +8,82% MDAX 25.222,24 -1,3% -7,06% TecDAX 3.322,17 -1,7% -0,46% SDAX 14.326,04 -2,0% +2,62% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,81% -46 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 32 0 3.048,0 60,2 45,9 MDAX 7 42 1 421,5 27,2 31,2 TecDAX 3 27 0 688,6 18,1 15,3 SDAX 15 54 1 119,1 8,8 6,0 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2024 11:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.