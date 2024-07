NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Compugroup nach gesenkten Jahreszielen für Umsatz und operatives Ergebnis auf "Hold" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Software-Unternehmens hätten enttäuscht, schrieb Analyst Fabian Piasta in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor dem Hintergrund einer schwächelnden Nachfrage, schleppender Projektrealisierungen und erhöhten Kosten für Investitionen in KI und die Gesamtplattform seien die Prognosen für 2024 bereits früh im laufenden Jahr gekappt worden./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 11:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 11:30 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A288904