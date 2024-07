Laut eines Finanzexperten muss die KI-Industrie Umsätze in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar im Jahr machen, um die Kosten für die technische Infrastruktur zu decken. Wo diese Summen herkommen sollen, steht derzeit noch in den Sternen. Wie David Cahn, Analyst bei der Risikokapitalgesellschaft Sequoia Capital in seinem Report vorrechnet, braucht die KI-Wirtschaft derzeit rund 600 Milliarden US-Dollar jährlich, um die Kosten für Chips und Rechenzentren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...