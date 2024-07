DJ Porsche-Holding senkt Ergebnisprognose 2024 nach Prognose-Senkung von VW

FRANKFURT(Dow Jones)--Nach der Prognosesenkung von Volkswagen hat auch die Porsche Automobil Holding ihre Ergebnisprognose nach unten genommen. Für das Geschäftsjahr 2024 wird nun ein Konzernergebnis nach Steuern in einer Bandbreite von 3,5 bis 5,5 Milliarden Euro prognostiziert, teilte Porsche Holding mit. Bisher habe die Erwartung für dieses zwischen 3,8 und 5,8 Milliarden Euro gelegen.

Die Anpassung der Ergebnisprognose habe keine Auswirkung auf die Liquidität der Porsche Automobil Holding. Daher bestätigt der Konzern die bestehende Prognose der Nettoverschuldung zwischen 5,0 und 5,5 Milliarden Euro.

Aufgrund der Kapitalbeteiligung der Porsche Automobil Holding an Volkswagen in Höhe von rund 31,9 Prozent werde das Konzernergebnis nach Steuern maßgeblich von dem der Porsche Holding zuzurechnenden At-Equity-Ergebnis und damit von dem Ergebnis nach Steuern auf Ebene des Volkswagen Konzerns beeinflusst, hieß es in der Mitteilung weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2024 14:03 ET (18:03 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.