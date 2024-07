Wie das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LALLF MV) in seiner Marktinformation für Ostdeutschland berichtet, werden in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen nur noch Frühkartoffeln deutscher Herkunft gepackt. Bildquelle: unsplash Diese kommen in allen drei Sortengruppen aus dem Raum Hannover-Burgdorf, aus dem Breisgau und zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...