In der Saison 2023/24 erreichten die peruanischen Exporte frischer Blaubeeren 224.888 Tonnen, was einem Rückgang von 21 % gegenüber den 286.239 Tonnen entspricht, die in der vorherigen Saison (2022/23) verschickt worden sind, so berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Pixabay Davon entsprechen 22.874 Tonnen Bio-Blaubeeren, also 10 % der Gesamtmenge. Dies erklärte der Generaldirektor...

