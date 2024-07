Daten zu Melonenexporten weltweit bestätigen, dass Spanien seine führende Position unter den weltweiten Exporteuren dieser Frucht verloren hat, eine Position, die es 2022 an Guatemala verlor, so lautet der von Hortoinfo erstellte Bericht. Bildquelle: pixabay In Bezug auf den Wert behält Spanien jedoch den ersten Platz, da es seine Melonen zu einem höheren Preis als Mexiko...

Den vollständigen Artikel lesen ...