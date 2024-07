Chile und Peru treffen sich am 8. August 2024 in dem Monticello Casino Events Center, in Chile, zu der ersten Global Grape Convention, die sich auf entscheidende Themen der globalen Industrie konzentrieren wird. Diese von der Yentzen Group organisierte Veranstaltung soll die neuesten Marktinformationen liefern und innovative Lösungen und strategische Einblicke für Möglichkeiten...

