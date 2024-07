DJ MÄRKTE ASIEN/Seitwärts mit gedämpften US-Zinssenkungshoffnungen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien treten am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle. Marktteilnehmer verweisen auf gedämpfte US-Zinssenkungshoffnungen. Anders als von vielen Anleger erhofft habe sich US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats nicht auf einen Zeitrahmen für etwaige Zinssenkungen festgelegt, heißt es. Schon am US-Aktienmarkt hatten Powells Aussagen keine Akzente gesetzt. Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechne immer noch mit einer ersten Zinssenkung im September, heißt es aus dem Handel.

Powell wird im Tagesverlauf vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses sprechen, für einen frischen Impuls dürften aber eher am Donnerstag anstehende US-Inflationsdaten gut sein.

Zur Enttäuschung über die Powell-Aussagen gesellen sich in Asien Inflationsdaten mit Licht und Schatten. Die chinesischen Verbraucherpreise stiegen im Juni weniger stark als angenommen, was auf nachlassende Konsumfreude schließen lässt. Die Erzeugerpreise fielen etwas stärker als angenommen, allerdings hat sich der Preisrückgang hier verlangsamt. Das deute darauf hin, dass die Stimuli der chinesischen Regierung Wirkung zeigten, heißt es. Der geringe Preisdruck gibt derweil der chinesischen Notenbank weiter Spielraum für eine lockere Geldpolitik.

In Japan verlangsamte sich der der Anstieg der Erzeugerpreise im Juni im Vergleich zum Vormonat stärker als von Volkswirten prognostiziert, beschleunigte sich aber auf Jahressicht. Für die Spekulation über eine geldpolitische Straffung der Bank of Japan ist das kein klares Signal.

Der Nikkei-225-Index in Tokio tendiert kaum verändert bei 41.570 Punkten. Er war am Dienstag auf seinen bisher höchsten Stand gestiegen. Unterstützung erhält der japanische Aktienmarkt unverändert vom schwachen Yen.

In Schanghai sinkt der Composite-Index um 0,3 Prozent. Der HSI legt in Hongkong dagegen um 0,3 Prozent zu. Gesucht sind Technologiewerte, nachdem die technologielastigen Nasdaq-Indizes in den USA erneut Rekordstände markierten. So machen Baidu einen Satz von 10,7 Prozent. Bilibili verbessern sich um 4,4 Prozent. Im Immobiliensektor geben China Vanke um 1,8 Prozent nach. Das Unternehmen ist aufgrund von Liquiditätsproblemen im ersten Halbjahr wahrscheinlich tiefer in die roten Zahlen gerutscht.

Am Aktienmarkt in Seoul notiert der Kospi behauptet. Die Aktien des Rüstungsunternehmens Hanwha Aerospace rücken um 3,6 Prozent vor, nachdem das Unternehmen einen Auftrag aus Rumänien erhalten hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.808,00 -0,3% +2,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 41.569,98 -0,0% +24,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.869,48 +0,1% +8,1% 08:00 Schanghai-Comp. 2.949,66 -0,3% -0,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.570,70 +0,3% +2,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.447,34 +0,6% +5,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.617,05 +0,2% +11,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0820 +0,0% 1,0815 1,0826 -2,0% EUR/JPY 174,65 +0,1% 174,42 174,16 +12,2% EUR/GBP 0,8457 +0,0% 0,8457 0,8455 -2,5% GBP/USD 1,2794 +0,0% 1,2788 1,2805 +0,5% USD/JPY 161,42 +0,1% 161,28 160,87 +14,6% USD/KRW 1.384,39 +0,2% 1.381,87 1.382,08 +6,7% USD/CNY 7,1316 +0,0% 7,1305 7,1322 +0,5% USD/CNH 7,2909 +0,0% 7,2886 7,2891 +2,0% USD/HKD 7,8115 -0,0% 7,8118 7,8116 +0,0% AUD/USD 0,6745 +0,1% 0,6741 0,6742 -0,9% NZD/USD 0,6091 -0,6% 0,6126 0,6122 -3,6% Bitcoin BTC/USD 59.204,98 +2,4% 57.825,95 57.323,64 +36,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,26 81,41 -0,2% -0,15 +13,4% Brent/ICE 84,43 84,66 -0,3% -0,23 +11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.367,57 2.364,12 +0,1% +3,45 +14,8% Silber (Spot) 30,80 30,80 0% 0 +29,6% Platin (Spot) 986,00 988,45 -0,2% -2,45 -0,6% Kupfer-Future 4,56 4,57 -0,2% -0,01 +15,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

