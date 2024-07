DJ Encavis erwirbt einen weiteren Solarpark in Spanien von Baywa

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat von Baywa einen weiteren Solarpark in Spanien erworben und wird seine dortige Stromerzeugungskapazität bis Ende 2025 auf über 800 Megawatt (MW) erhöhen. Der nahe Cordoba gelegene Solarpark Almodovar mit einer Leistung von rund 95 MW bzw ca. 187 Gigawattstunden (GWh) Jahreserzeugung befindet sich bereits im Bau und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 ans Netz gehen, wie der Hamburger MDAX-Konzern mitteilte.

Der spanische PV-Markt ist der Mitteilung zufolge nach Deutschland der zweitgrößte in Europa und einer der am schnellsten wachsenden Märkte in Europa mit insgesamt 26 GW installierter PV-Kapazität. Encavis hat in den vergangenen Jahren verschiedene Projekte von Baywa in mehreren Ländern erworben. Almodovar werde vollständig mit Eigenkapital von der Encavis AG finanziert. Im kommenden Jahr ist die Projektfinanzierung zusammen mit weiteren spanischen Projekten geplant.

July 10, 2024

